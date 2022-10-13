Украина получила еще 550 миллионов евро от ЕИБ: на что потратят средства

Украина уже получила второй транш в 550 млн евро финансовой помощи от Европейского инвестиционного банка, всего предусмотрена помощь на сумму 1,6 млрд евро.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Данная финансовая помощь гарантируется ЕС в рамках Мандата на внешнее кредитование и дополняет экстренную финансовую поддержку для Украины в размере 668 млн евро, которая была предоставлена Украине от ЕИБ в начале марта 2022 года.

Полученные в рамках второго транша средства направят на первоочередные нужды по восстановлению и модернизации пострадавших от российской агрессии объектов электро-, тепло-, водоснабжения и жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Часть средств будет выделена на подготовку к отопительному сезону, а также на обеспечение энергоэффективности и энергосбережения.

Напоминаем:

В сентябре Украина получила получила получила первые выплаты от Европейского инвестиционного банка в размере 500 млн евро немедленной помощи для удовлетворения неотложных потребностей. Эти средства являются частью второго пакета экстренных мер солидарности от ЕИБ на сумму 1,59 млрд евро.