Путин говорит, что РФ готова поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2"

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что Россия готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

Об этом он заявил на форуме "Российская энергетическая неделя", пишет РБК.

По словам президента страны-агрессора, отремонтировать взорванные газопроводы возможно, но, по его словам, только в случае их дальнейшей экономически обоснованной эксплуатации.

"И, конечно, обеспечивая безопасность маршрута – это первоочередное условие", - утверждает Путин.

По словам российского диктатора, РФ готова поставлять Европе дополнительные объемы газа в зимний период по уцелевшей ветке "Северного потока-2".

"Если мы с европейцами придем к совместному решению поставлять газ по уцелевшей ветке "Северного потока-2" - а одна ветвь, судя по всему, уцелела, хотя нас, к сожалению, не допускают к обследованию ветви, давление там сохраняется, хотя она может Ее мощность 27,5 млрд куб.м газа в год, это около 8% всего импорта газа в Европу.

Россия к началу этих поставок готова, мяч на стороне Евросоюза. Хотят - пусть просто кран откроют и все", - утверждает Путин.

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Также Путин утверждает, что Россия могла бы переместить утраченный объем транзита газа по "Северным потокам" в район Черного моря, создав в Турции крупнейший газовый хаб.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер, в свою очередь, попытался напугать Европу, что, по его словам, в этом году будет аномально холодная зима.

"Города в Европе в зимние пики холодов могут замерзнуть через неделю", - утверждает Миллер.

Глава "Газпрома" утверждает, что гарантий того, что Европа переживет зиму с текущими запасами в хранилищах, нет (на самом деле газохранилища ЕС заполнены на 90% в преддверии зимы).

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что США, Украина и Польша являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках" - он говорит, что эти страны, вероятно, и стоят за ними.

Экономическая правда