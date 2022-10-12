"Хайли лайкли все понятно": Путин говорит, что за взрывами на "Северных потоках" стоят США, Украина и Польша
Президент РФ Владимир ПУтин утверждает, что США, Украина и Польша являются главными выгодополучателями от взрывов на "Северных потоках" - он говорит, что эти страны, вероятно, и стоят за ними.
Об этом Путин сказал на форуме "Российская энергетическая неделя".
"Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши, Украины - все в свое время Россия построила за свои деньги. А также США, которые могут теперь поставлять энергоресурсы по завышенным ценам.
Как в приличных компаниях говорят: "Хайли лайкли все понятно". Понятно, кто за этим стоит", – сказал Путин.
"Хайли лайкли" - мем, распространившийся в РФ после заявления премьер-министра Великобритании Весы Мэй в 2018 году, в котором были обвинения России в причастности к отравлению Скрипалей.
Словосочетание применяется в российском интернет-сегменте в ироническом контексте, когда якобы подается информация, которую невозможно подтвердить, а также синоним бездоказательного обвинения.
В то же время, западные исследователи считают, что оно используется государственной российской пропагандой в официальных аккаунтах российской власти и государственных СМИ в соцсетях (в том числе в виде хэштега) с целью саркастически ставить под вопрос критику России на Западе.
Напомним:
Швеция отказалась поделиться с Россией результатами своего расследования предполагаемого саботажа газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" в Балтийском море.
Немецкая прокуратура в понедельник начала расследование предполагаемого саботажа двух газопроводов, построенных для доставки российского газа в Германию по дну Балтийского моря.
Экономическая правда