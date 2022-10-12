Сервисные центры МВД возобновили работу в тех регионах, где нет перебоев со светом

Сервисные центры МВД возобновили предоставление услуг в регионах, где нет перебоев с электроснабжением.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД в Facebook.

"Мы работаем снова. Наши работники оперативно налаживают систему баз данных, чтобы люди могли получать государственные услуги.

Правда, не все регионы могут возобновить работу, ведь до сих пор имеют проблемы с электроснабжением. О работе каждого отдельного сервисного центра МВД ищите на наших региональных Facebook-страницах", - говорится в сообщении.

В Главном сервисном центре МВД напомнили, что если воздушная тревога объявлена ​​во время рабочего дня, обслуживание немедленно приостанавливается, а посетителям предлагается последовать в укрытие.

Напомним:

Сообщалось, что сервисные центры МВД в среду, 12 октября, временно приостановили предоставление услуг из-за проблем с электроснабжением.

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Экономическая правда