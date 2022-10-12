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Налоговая возобновила работу электронных сервисов

Среда, 12 октября 2022, 12:22 - Анастасия Жарикова

Государственная налоговая служба возобновила работу всех своих электронных сервисов.

Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

"Государственная налоговая служба Украины информирует, что все электронные сервисы ГНС и электронный кабинет работают в штатном режиме", - отметили в налоговой.

Напоминаем:

В связи с массированными ракетными ударами по всей территории Украины 10 октября 2022 года ГНС временно ограничила доступ к электронным сервисам.

Сервисные центры МВД в среду, 12 октября, временно приостановили предоставление услуг из-за проблем с электроснабжением.



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