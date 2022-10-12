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Международные денежные переводы снова можно получить через терминалы Приватбанка

Среда, 12 октября 2022, 11:35 - Анастасия Жарикова

Государственный Приватбанк возобновил услугу получения международных денежных переводов через терминалы самообслуживания.

Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.

В терминалах самообслуживания за несколько кликов можно получить срочные переводы:

  • Western Union;
  • MoneyGram;
  • PrivatMoney;
  • RIA.

"В частности, без очередей и похода в отделения банка можно получить денежную помощь от международных организаций по контрольному номеру перевода", - добавили в банке.

Валютные переводы через терминалы самообслуживания можно получить как в валюте на валютную карту, так и в гривнах – зачислением на гривневую карту.

Чтобы получить перевод с международной помощью через терминал самообслуживания, нужно:

  • авторизоваться с помощью любой карты банка;
  • нажать пункт меню "Банковские услуги" → "Получить денежный перевод" → выбрать платежную систему;
  • ввести контрольный номер и данные перевода;
  • выбрать карту, на которую хотите получить перевод.

Сеть терминалов самообслуживания Приватбанка в Украине сегодня насчитывает более 9 800.

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Приватбанк Western Union деньги
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Экономическая правда
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