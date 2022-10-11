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В Винницкой области вводят режим тотальной экономии электроэнергии

Вторник, 11 октября 2022, 18:50 - Алексей Павлыш

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов объявил о введении в регионе режима тотальной экономии электроэнергии.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, после повторных ударов по объектам энергоинфраструктуры есть серьезные разрушения. 242 населенных пункта остались без света.

"Прошу винничан отнестись с пониманием. Это вынужденные временные ограничения.

Экономия нужна, чтобы могли работать больницы, социальные учреждения. В противном случае "Винницаоблэнерго" будет вынуждено ввести графики аварийных отключений", - пояснил Борзов.

Он добавил, что все службы работают над возобновлением энергоснабжения в Винницкой области.

Напомним:

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Российские оккупанты продолжили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и во вторник утром повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Ладыжинская ТЭС во вторник, 11 октября, потерпела повторный удар российских войск.

Экономическая правда

энергетика война
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