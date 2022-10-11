Россияне атаковали Ладыжинскую ТЭС дронами-камикадзе

Российские оккупанты продолжили обстрелы украинской энергетической инфраструктуры и во вторник утром повредили оборудование Ладыжинской ТЭС в Винницкой области.

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК Ладыжинской ТЭС.

"Утром российские террористические войска дронами-камикадзе осуществили обстрел Ладыжинской ТЭС. Повреждено энергетическое оборудование станции. К счастью, обошлось без жертв", - сообщили на электростанции.

Сейчас для безопасности на объекте находится критически необходимый персонал, работники находятся в укрытиях. На месте работают соответствующие службы.

Как только ситуация с безопасностью позволит, энергетики проведут оценку повреждений и начнут восстановление поврежденного оборудования.

Ладыжинская ТЭС расположена в г. Ладыжин Винницкой области. Электростанция имеет 6 энергоблоков мощностью 300 МВт каждый