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В восстановлении электроэнергетического сектора помогают и международные партнеры – Галущенко

Вторник, 11 октября 2022, 15:34 - Анастасия Жарикова

Международные партнеры Украины оказывают гуманитарную поддержку в восстановлении электроэнергетического сектора, разрушенного российскими ракетными ударами.

Об этом написал министр энергетики Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

Он рассказал, что ремонтные бригады работают круглосуточно, но из-за массового характера поражений работы еще много.

"Очень помогает предоставленная нашими международными партнерами гуманитарная помощь энергетическому сектору, в первую очередь через Фонд восстановления энергетики", - написал Галущенко.

Также он поблагодарил украинцев за отзыв на обращение снизить нагрузку на энергосистему и добровольно снизить потребление электроэнергии в пиковые вечерние часы понедельника.

"Ваша поддержка действительно помогла! Если сегодня вечером мы все сможем повторить такой сознательный подход к разумному энергопотреблению, графики аварийных отключений по стране могут быть существенно сокращены".

Он предупредил, что этот осенне-зимний период будет сложным и на примере событий понедельника все увидели, чем именно.

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"Поэтому разумное потребление электроэнергии и тепла должно стать нашей новой привычкой", - подчеркнул министр.

Напоминаем:

В понедельник, 10 октября, в вечерние часы жители Киева и Киевской области уменьшили потребление электроэнергии на 26,5%, чем в обычный осенний день.

Минэнерго энергетика электроэнергия война
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