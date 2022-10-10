Кияни ввечері "прикрутили" споживання електроенергії на чверть – Укренерго

У понеділок, 10 жовтня, у вечірні години мешканці Києва та Київської області зменшили споживання електроенергії на 26,5%, ніж у звичайний осінній день.

Про це повідомляє Укренерго.

Так, загальна потужність електроприладів, які споживачі добровільно (понад величину примусового обмеження) не вмикали в цей період, дорівнює потужності більше 93 тисяч електрочайників або 46 тисяч пральних машин.

"Це допомогло не перевантажувати працюючі електромережі та дозволило диспетчерському центру "Укренерго" збалансувати енергосистему в найкритичніший момент доби.

Дякуємо, друзі, за допомогу та вашу потужну підтримку. Вона необхідна зараз фахівцям "Укренерго", щоб зменшити навантаження на працюючі мережі і дати час для аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах, які сьогодні постраждали від масованого ракетного обстрілу ворога", - заявили в компанії.

Там нагадали про необхідність зменшити споживання електроенергії у вечірні години з 17:00 до 23:00.

Потужні електроприлади, такі як праски, пральні машини, бойлери, обігрівачі, кондиціонери та інше краще використовувати в інший час, наприклад, вночі, коли рівень споживання в енергосистемі найнижчий, додали в Укренерго.

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"Разом з цим, щоб зменшити навантаження в енергосистемі НЕК "Укренерго" наразі ввело графіки обмежень споживачів в Києві, Чернігові, Житомирі, Черкасах та областях.

Це керовані обмеження, які триватимуть впродовж декількох днів. Вводить в дію графіки аварійних обмежень обленерго (ОСР) за командою диспетчерського центру НЕК "Укренерго". Про те, чи застосовується графік аварійних обмежень в вашому регіоні, можна дізнатися в обленерго", - пояснили в компанії.

Нагадаємо:

Влада закликала українців обмежити споживання електроенергії з 17:00 до 23:00 в пікові години навантаження.

Економічна правда