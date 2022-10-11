На ЗАЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом" – разведка

Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии".

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Сейчас питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗаТЭС", - говорят в ГУР.

Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения, добавляют в разведке.

В ГУР также отмечают, что представители ВС РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции.

"Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семьям оккупанты применяют так называемые "фильтрационные меры". От работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "Росатомом", - подчеркнули в разведке.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Российские оккупанты свозят в машинные залы 1-го и 2-го энергоблоков Запорожской АЭС кровати, матрасы, бойлеры и другое бытовое "орудие".

Экономическая правда