На ЗАЭС отключены все шесть блоков, сотрудников заставляют подписывать контракты с "Росатомом" – разведка
Оккупанты продолжают держать все шесть блоков Запорожской атомной электростанции в "холодном состоянии".
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"Сейчас питание станции, в том числе систем безопасности, осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская". Сегодня в течение дня планируется попытка подать напряжение на открытое распределительное устройство ЗаТЭС", - говорят в ГУР.
Также удалось сохранить поставки электроэнергии в город Энергодар. Но ВРП 150/330 кВ остается без напряжения, добавляют в разведке.
В ГУР также отмечают, что представители ВС РФ и оккупационной администрации продолжают давление на сотрудников станции.
"Перемещение вспомогательных подразделений по территории ЗАЭС существенно ограничено. К части персонала и их семьям оккупанты применяют так называемые "фильтрационные меры". От работников требуют официального оформления российских паспортов и подписания контрактов с "Росатомом", - подчеркнули в разведке.
Напомним:
Российские оккупанты свозят в машинные залы 1-го и 2-го энергоблоков Запорожской АЭС кровати, матрасы, бойлеры и другое бытовое "орудие".
Экономическая правда