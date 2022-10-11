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Оккупанты начали подготовку к зимовке на ЗАЭС – Энергоатом

Вторник, 11 октября 2022, 13:38 - Алексей Павлыш

Российские оккупанты свозят в машинные залы 1-го и 2-го энергоблоков Запорожской АЭС кровати, матрасы, бойлеры и другое бытовое "орудие".

Об этом сообщили в Энергоатоме.

"То есть военные РФ либо пытаются организовать зимние казармы на ЗАЭС и значительно увеличить свое присутствие на станции, ставшей едва ли не единственным прибежищем для них на временно оккупированной территории и которую они уже давно де-факто превратили в военную базу.

Или планируют еще более жестко взять персонал Запорожской АЭС в заложники и совсем не выпускать работников, как это было во время оккупации Чернобыльской АЭС", - предполагают в украинской компании.

Экономическая правда

АЭС энергетика
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