Уряд допоможе ритейлу з кредитуванням за програмою "5-7-9" – Мінекономіки

Кабінет міністрів максимально допоможе ритейлерам з кредитуванням за програмою "5-7-9".

Про це заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко під час зустрічі з представниками Асоціації ритейлерів України і найбільшими торговельними підприємствами.

"Торговельні компанії, як і підприємства інших галузей, зазнали великих збитків з початку війни та потребують обігових коштів і коштів на відновлення. Ми домовились, що уряд максимально допоможе ритейлу з кредитуванням за програмою "5-7-9".

Також вирішимо питання, які заважали долучатися до програми середньому ритейлу. Та разом з військовими розглянемо пропозиції щодо бронювання працівників", - зазначила Свириденко за результатами зустрічі.

Під час заходу ритейлери запропонували уряду, зокрема, розглянути можливість закріплення за підприємствами галузі квоти у 5% на бронювання працівників, критично важливих для діяльності компанії. Раніше з подібною пропозицією до Міністерства економіки звернулися представники легкої промисловості.

"Ще одним важливим питанням, яке обговорювалося під час зустрічі, стало державне регулювання роздрібних цін на продовольчі товари. Чинні на сьогодні норми з регулювання в цій сфері є тимчасовим заходом і охоплюють дуже обмежене коло соціально значущих продуктів харчування", - підкреслюють в уряді.

Водночас, вже в березні Кабінет Міністрів, відгукнувшись на заклики бізнес-спільноти зняв вимогу щодо граничного рівня торговельної надбавки (націнки) на окремі продукти та спростив процедуру декларування цін, що дозволило наситити ринок товарами. Подальші кроки з дерегуляції в цій сфері потребують більш широкої дискусії із залученням усіх зацікавлених сторін, вважають в уряді.

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Також порушили питання розрахунків ритейлу з постачальниками за товари, що мають істотну соціальну значущість. У лютому 2022 року уряд встановив максимальний строк (не пізніше 10 календарних днів) здійснення розрахунків за поставлені продовольчі товари вітчизняного виробництва.

Відтак, виробники та їх асоціацій скаржаться на зростання заборгованості за постачання продукції торговельним мережам. У свою чергу представники мереж вказують на брак обігових коштів для сплати за товар в стислі терміни.

Під час зустрічі заявили, що ритейл та постачальники/виробники мають спільно вийти на оптимальні терміни розрахунків, які влаштовували б усі сторони.

"Уряд залишається послідовним прихильником того, щоб держава найменшим чином втручалася в роботу бізнесу. Й діє саме так, де це можливо.

Ми зацікавлені, щоб постачальники та ритейлери в результаті діалогу вийшли на взаємовигідні терміни розрахунків та неухильно їх дотримувались. Уряд готовий сприяти такому діалогу, який був би корисним і для виробників, і для торговельних компаній, і для економіки в цілому", - зазначила Свириденко.

У зустрічі узяли участь представники Асоціації ритейлерів України, торговельних мереж КОЛО, Fozzy Group, АТБ, NOVUS. АШАН, Varus.

Економічна правда