Ferrexpo приостановила производство из-за проблем с электроснабжением

Горнорудная компания Ferrexpo временно приостановила производство на своих предприятиях в Полтавской области из-за повреждений электроэнергетической инфраструктуры в результате российских обстрелов в понедельник, 10 октября.

Об этом говорится в биржевом сообщении компании.

"В настоящее время инженеры оценивают ущерб, причиненный электроинфраструктуре, и определяют период простоя производства в связи с проведением ремонтных работ", – говорится в сообщении.

В компании добавили, что никто из ее сотрудников не пострадал из-за российских ракетных обстрелов.

Кроме того, ограниченное электроснабжение доступно на предприятиях группы, которым придается приоритет для критически важного оборудования, необходимого для основных услуг и местных общин.

Также в Ferrexpo заверили, что сейчас компания имеет достаточный объем своей продукции, которая либо находится в дороге, либо на складах, для удовлетворения ожидаемых объемов продаж при условии доступности логистических коридоров.

"Мы работаем над тем, чтобы обеспечить поставки электроэнергии в критических зонах, и на наших объектах, и в местных общинах, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников и членов общины", – отметил главный исполнительный директор Ferrexpo Джим Норт.

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Напоминаем:

Ferrexpo принадлежит часть акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Билановского ГОКа. Акции Ferrexpo, крупнейшим акционером которой украинский бизнесмен Константин Жеваго, котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания Ferrexpo plc бизнесмена Константина Жеваго проиграла апелляцию в судебном споре с бывшими акционерами о признании недействительным договора купли-продажи 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК).





