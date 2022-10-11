Украинский бизнес призвал ООН и Турцию продолжить и расширить "зерновое соглашение"

Европейская Бизнес Ассоциация обратилась в ООН и Турцию с призывом продлить срок действия "зернового соглашения" и включить в перечень портов Николаевский портовый узел.

Об этом говорится в письме ассоциации ООН и Посольству Турции в Украине.

Также представители украинского бизнеса призывают увеличить количество проверок судов с украинской сельскохозяйственной продукцией в сутки.

Представители ЕБА отметили важную поддержку Украины со стороны ООН и Турции по возобновлению экспорта украинского зерна через порты Черного моря в рамках "зерновой инициативы".

"Разблокировка украинских портов способствовала улучшению гуманитарной ситуации в Африке и Азии, а также противодействию дефициту продовольствия в мире и снижению цен на зерно", - добавили в Ассоциации.

По состоянию на 6 октября 2022 года "зерновым коридором" уже отгружено более 280 судов из более 6 млн тонн сельскохозяйственной продукции на борту в страны Азии, Африки и Европы. Это, по мнению ЕБА, свидетельствует о том, что представители бизнеса доверяют Зерновой инициативе и готовы увеличивать объемы перевалки грузов.

Но уже к началу октября бизнес видит некоторые логистические трудности, препятствующие украинскому экспорту аграрной продукции. В частности, количество проверок судов с украинской аграрной продукцией уже уменьшилось до 15 в сутки.

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"Это означает, что у черноморских портов Большой Одессы (Одессы, Черноморск и Южный) вдвое сократится загруженность, а время простоя судов увеличится. Судовладельцы и экспортеры зерна понесут серьезные расходы из-за задержек судов. Как следствие, поднимутся цены на украинское зерно.

Поэтому по мнению зерновой бизнес-сообщества ЕБА, чтобы избежать большого скопления судов, необходимо проводить не менее 25 проверок в сутки. Также есть обеспокоенность, что при существующей задержке с проверками Совместного координационного центра многие суда могут застрять в Босфоре в ожидании этой проверки, которая может вообще не состояться, если зерновая инициатива не будет продолжена.

Также для эффективного преодоления продовольственного кризиса бизнесмены предлагают расширить географию "зерновой инициативы", а именно включить в нее "зерновые ворота" Украины - Николаевский морской портовый узел.

Напоминаем:

На въезде и выезде в черноморские порты Украины образовалась очередь из 120 судов, а время инспекции судов выросло до 10-15 дней из-за недостаточного количества инспекторов.

Экономическая правда