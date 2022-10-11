Национальная сеть и критическая инфраструктура "Укртелекома" работают

По состоянию на утро вторника, 11 октября, критическая инфраструктура и национальная сеть АО Укртелеком работают – услуги интернета доступны в 84% населенных пунктах, покрытых сетью.

Об этом сообщает пресс-служба оператора.

"Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской, Херсонской, а также в части Донецкой и Запорожской областей. Интернет-услуги доступны в 84% населенных пунктов Украины, покрытых сетью оператора", – говорится в сообщении.

В компании подчеркнули, что специалисты прилагают все усилия, чтобы максимально быстро выполнять ремонтные работы сети и возобновить предоставление услуг абонентам.

"При обесточивании сетевое оборудование работает до полного разряда аккумуляторных батарей или благодаря имеющимся автономным генераторам. Именно благодаря генераторам автономного электропитания, имеющимся на многих интернет-узлах "Укртелекома", мы можем в течение достаточно длительного времени поставлять нашим абонентам услуги, несмотря на отсутствие электропитания" , – добавили в компании.

Также оператор предупредил абонентов, у которых могут быть перебои в пользовании услугами из-за аварийных работ на электросетях, что после восстановления электропитания необходимо будет перезагрузить оборудование и дождаться установления соединения.

Критическая инфраструктура и национальная сеть "Укртелекома" работают стабильно.

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Экономическая правда





