Национальная сеть и критическая инфраструктура "Укртелекома" работают
По состоянию на утро вторника, 11 октября, критическая инфраструктура и национальная сеть АО Укртелеком работают – услуги интернета доступны в 84% населенных пунктах, покрытых сетью.
Об этом сообщает пресс-служба оператора.
"Услуги предоставляются во всех областях, кроме Луганской, Херсонской, а также в части Донецкой и Запорожской областей. Интернет-услуги доступны в 84% населенных пунктов Украины, покрытых сетью оператора", – говорится в сообщении.
В компании подчеркнули, что специалисты прилагают все усилия, чтобы максимально быстро выполнять ремонтные работы сети и возобновить предоставление услуг абонентам.
"При обесточивании сетевое оборудование работает до полного разряда аккумуляторных батарей или благодаря имеющимся автономным генераторам. Именно благодаря генераторам автономного электропитания, имеющимся на многих интернет-узлах "Укртелекома", мы можем в течение достаточно длительного времени поставлять нашим абонентам услуги, несмотря на отсутствие электропитания" , – добавили в компании.
Также оператор предупредил абонентов, у которых могут быть перебои в пользовании услугами из-за аварийных работ на электросетях, что после восстановления электропитания необходимо будет перезагрузить оборудование и дождаться установления соединения.
Критическая инфраструктура и национальная сеть "Укртелекома" работают стабильно.
Напоминаем:
Украинские операторы связи заявили, что продолжают работать, несмотря на проблемы с энергоснабжением в отдельных регионах.
Экономическая правда