Украинские операторы связи работают, возможны ограничения
Украинские операторы связи заявили, что продолжают работать, и предупредили о возможных ограничениях работы из-за проблем с энергоснабжением
Об этом сообщают пресс-службы операторов, "Укртелеком" в комментарии ЭП.
"Делаем все возможное, чтобы быстрее восстановить связь в регионах, где возникли проблемы с энергоснабжением", - написали в Facebook Lifecell.
У оператора Киевстар заявили, что чинят связь "при первой возможности".
"Сеть в целом работает несмотря на сложности с электропитанием, которые возникают в разных областях Украины. "Киевстар использует все технические возможности, в том числе автономное питание для базовых станций, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов в услугах связи", - отметила представитель оператора Ирина Леличенко.
Сеть Vodafone предупреждает, что временные ограничения в работе сети могут быть, "но мы уже хорошо научились с ними оперативно разбираться". Оператор также отмечает, что мессенджеры несколько перегружены.
Телеком-провайдер "Укртелеком" сообщил, что критические элементы инфраструктуры "Укртелеком" работают в штатном режиме.
"Центры управления инфраструктурой компании разнесены географически, а ключевые элементы зарезервированы. Повреждение некоторых узлов связи не имело существенного влияния на непрерывность предоставления услуг", - сообщили в провайдере.
В "Укртелекоме" отметили, что информация о возможных повреждениях сети будет уточняться после завершения воздушной тревоги в регионах.
Напоминаем:
В рамках национального роуминга абоненты отныне могут пользоваться мобильным интернетом.
Для абонентов lifecell национальный роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит - необходимо осуществить ручные настройки.
Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, осуществив ручные настройки на смартфоне:
- Отключить автовыбор сети
на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор
на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети
- Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или lifecell
- Если зарегистрироваться не удалось, надо попробовать еще раз или выбрать другую сеть
- Проверить возможность использования мобильного интернета - отправить сообщение в мессенджере.