Украинские операторы связи работают, возможны ограничения

Украинские операторы связи заявили, что продолжают работать, и предупредили о возможных ограничениях работы из-за проблем с энергоснабжением

Об этом сообщают пресс-службы операторов, "Укртелеком" в комментарии ЭП.

"Делаем все возможное, чтобы быстрее восстановить связь в регионах, где возникли проблемы с энергоснабжением", - написали в Facebook Lifecell.

У оператора Киевстар заявили, что чинят связь "при первой возможности".

"Сеть в целом работает несмотря на сложности с электропитанием, которые возникают в разных областях Украины. "Киевстар использует все технические возможности, в том числе автономное питание для базовых станций, чтобы максимально обеспечивать потребности абонентов в услугах связи", - отметила представитель оператора Ирина Леличенко.

Сеть Vodafone предупреждает, что временные ограничения в работе сети могут быть, "но мы уже хорошо научились с ними оперативно разбираться". Оператор также отмечает, что мессенджеры несколько перегружены.

Телеком-провайдер "Укртелеком" сообщил, что критические элементы инфраструктуры "Укртелеком" работают в штатном режиме.

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"Центры управления инфраструктурой компании разнесены географически, а ключевые элементы зарезервированы. Повреждение некоторых узлов связи не имело существенного влияния на непрерывность предоставления услуг", - сообщили в провайдере.

В "Укртелекоме" отметили, что информация о возможных повреждениях сети будет уточняться после завершения воздушной тревоги в регионах.

Напоминаем:

В рамках национального роуминга абоненты отныне могут пользоваться мобильным интернетом.

Для абонентов lifecell национальный роуминг работает автоматически. Если подключение к сети другого оператора не происходит - необходимо осуществить ручные настройки.

Абоненты Киевстар и Vodafone могут воспользоваться этой опцией, осуществив ручные настройки на смартфоне:

Отключить автовыбор сети

на Android: Настройки - Мобильная сеть (или Подключение) - Оператор

на iOS: Параметры - Сотовые данные - Выбор сети