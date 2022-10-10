Телеком-компании включили генераторы для поддержания связи

Телекоммуникационные компании включили генераторы для поддержания связи в городах, где в результате российских обстрелов была повреждена энергетическая инфраструктура.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Сегодня массовая ракетная атака россиян привела к перебоям с интернетом и связью в разных регионах страны. Из-за этого во Львове, Харькове, Житомире, Сумах, Полтаве, Хмельницком есть существенные сложности с интернетом, а в 8 областях Украины частично исчезла и ухудшилась связь", - отметили в министерстве.

Там сообщили, что сейчас телеком-компании работают благодаря генераторам. Минцифра помогает обеспечить их достаточным запасом топлива. Генераторы позволяют сохранить и восстановить интернет и мобильную связь. В частности, в Харьковской и Сумской областях снова начинают работать мобильные сети.

Напоминаем:

Украинские операторы связи заявили, что продолжают работать несмотря на проблемы с энергоснабжением в отдельных регионах.