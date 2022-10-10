Українські оператори зв’язку продовжують працювати

Українські оператори зв’язку заявили, що продовжують працювати попри проблеми з енергопостачанням в окремих регіонах.

Про це повідомляють пресслужби операторів, "Укртелеком" у коментарі ЕП.

"Робимо все можливе, щоб швидше відновити зв'язок у регіонах, де виникли проблеми з енергопостачанням", – написали у Facebook Lifecell.

У оператора Київстар заявили, що лагодять зв’язок "за першої можливості".

"Мережа в цілому працює попри складнощі з електроживленням, які виникають у різних областях України. "Київстар використовує усі технічні можливості, в тому числі автономне живлення для базових станцій, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів у послугах зв’язку", – зазначила представниця оператора Ірина Леличенко.

Мережа Vodafone попереджає, що тимчасові обмеження в роботі мережі можуть бути, "та ми вже добре навчилися з ними оперативно розбиратися". Оператор також зауважує, що месенджери дещо перевантажені.

Телеком-провайдер "Укртелеком" повідомив, що критичні елементи інфраструктури "Укртелеком" працюють у штатному режимі.

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"Центри управління інфраструктурою компанії рознесені географічно, а ключові елементи зарезервовані. Пошкодження деяких вузлів зв'язку не мало істотного впливу на безперервність надання послуг", – повідомили у провайдері.

В "Укртелекомі" зауважили, що інформація про можливі пошкодження мережі уточнюватиметься після завершення повітряної тривоги у регіонах.

Нагадуємо:

У рамках національного роумінгу абоненти відтепер можуть користуватись мобільним інтернетом.

Для абонентів lifecell національний роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається – необхідно здійснити ручні налаштування.

Абоненти Київстар та Vodafone можуть скористатись цією опцією, здійснивши ручні налаштування на смартфоні:

Відключити автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі