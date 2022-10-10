Українські оператори зв’язку продовжують працювати
Українські оператори зв’язку заявили, що продовжують працювати попри проблеми з енергопостачанням в окремих регіонах.
Про це повідомляють пресслужби операторів, "Укртелеком" у коментарі ЕП.
"Робимо все можливе, щоб швидше відновити зв'язок у регіонах, де виникли проблеми з енергопостачанням", – написали у Facebook Lifecell.
У оператора Київстар заявили, що лагодять зв’язок "за першої можливості".
"Мережа в цілому працює попри складнощі з електроживленням, які виникають у різних областях України. "Київстар використовує усі технічні можливості, в тому числі автономне живлення для базових станцій, щоб максимально забезпечувати потреби абонентів у послугах зв’язку", – зазначила представниця оператора Ірина Леличенко.
Мережа Vodafone попереджає, що тимчасові обмеження в роботі мережі можуть бути, "та ми вже добре навчилися з ними оперативно розбиратися". Оператор також зауважує, що месенджери дещо перевантажені.
Телеком-провайдер "Укртелеком" повідомив, що критичні елементи інфраструктури "Укртелеком" працюють у штатному режимі.
"Центри управління інфраструктурою компанії рознесені географічно, а ключові елементи зарезервовані. Пошкодження деяких вузлів зв'язку не мало істотного впливу на безперервність надання послуг", – повідомили у провайдері.
В "Укртелекомі" зауважили, що інформація про можливі пошкодження мережі уточнюватиметься після завершення повітряної тривоги у регіонах.
Нагадуємо:
У рамках національного роумінгу абоненти відтепер можуть користуватись мобільним інтернетом.
Для абонентів lifecell національний роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається – необхідно здійснити ручні налаштування.
Абоненти Київстар та Vodafone можуть скористатись цією опцією, здійснивши ручні налаштування на смартфоні:
- Відключити автовибір мережі
на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор
на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі
- Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell
- Якщо зареєструватися не вдалось, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу
- Перевірити можливість використання мобільного інтернету – відправити повідомлення в месенджері.