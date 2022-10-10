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Восстановление электроснабжения во Львовской области может длиться более 24 часов – ОВА

Понедельник, 10 октября 2022, 17:30 - Алексей Павлыш

На Львовщине из-за ракетного удара РФ продолжаются перебои с мобильной связью, а часть населенных пунктов остаются без электроснабжения.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий по состоянию на 16:12.

"Специалисты Львовоблэнерго работают над тем, чтобы максимально быстро восстановить питание. Но восстановление может продолжаться и более 24 часов. Учитывая это, просим жителей тех населенных пунктов, в которых есть электричество, использовать его только при необходимости.

Прошу максимально снизить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00 – это поможет пройти критические нагрузки на нашу энергосистему.

Старайтесь не использовать электрообогреватели, бойлеры, посудомоечные машины, микроволновки — они относятся к наиболее энергозатратным приборам", - написал Козицкий.

Напомним:

В результате ракетных ударов около 90% Львова - без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

ВИДЕО ДНЯ

Большая часть Львова до сих пор остается без электроэнергии из-за ракетных обстрелов - львовянам советуют попасть домой до того, как стемнеет, поскольку часть уличного освещения тоже не работает.

Экономическая правда

Львов энергетика война
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