90% Львова без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют
Понедельник, 10 октября 2022, 15:12 -
В результате ракетных ударов около 90% Львова - без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.
Об этом сообщает Львовский городской совет.
В то же время величили количество автобусов на маршрутах.
"Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы", - говорится в сообщении.
Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.
"Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", - добавили в горсовете.
Экономическая правда
ВИДЕО ДНЯ