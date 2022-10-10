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90% Львова без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют

Понедельник, 10 октября 2022, 15:12 - Алексей Павлыш

В результате ракетных ударов около 90% Львова - без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

Об этом сообщает Львовский городской совет.

В то же время величили количество автобусов на маршрутах.

"Более 80% светофоров не работает. На больших перекрестках работают регуляторы", - говорится в сообщении.

Кроме того, в городе отсутствует подача горячей воды. Через резервное питание подается холодная вода.

"Также трудности с сотовой связью. На контакте с мобильными операторами", - добавили в горсовете.

Экономическая правда

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