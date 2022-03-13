Відтепер в національному роумінгу можна користуватись мобільним інтернетом: інструкція

У рамках національного роумінгу абоненти відтепер можуть користуватись мобільним інтернетом.

Про це йдеться у спільному пресрелізі українських операторів Київстар, Vodafone Україна та lifecell.

"Відтепер абоненти можуть користуватися не лише голосовими дзвінками й SMS, а і мобільним 2G/3G інтернетом на швидкості до 512 кбіт/с, щоб обмінюватися повідомленнями в месенджерах або шукати інформацію в інтернеті", - йдеться у повідомленні.

Оператори нагадали, що національний роумінг дозволяє при зникненні зв’язку одного оператора підключатися до мережі іншого.

"Наразі наявність мобільного інтернету не менш важлива за дзвінки, адже дозволяє бути на зв’язку з близькими онлайн та перевіряти актуальні новини.

При цьому, тарифікація послуг у національному роумінгу зберігається відповідно до тарифного плану оператора, послугами якого користується абонент", - пояснюють компанії.

Для абонентів lifecell національний роумінг працює автоматично. Якщо підключення до мережі іншого оператора не відбувається – необхідно здійснити ручні налаштування.

Абоненти Київстар та Vodafone можуть скористатись цією опцією, здійснивши ручні налаштування на смартфоні:

Відключити автовибір мережі

на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор

на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell

Якщо зареєструватися не вдалось, треба спробувати ще раз або вибрати іншу мережу

Перевірити можливість використання мобільного інтернету – відправити повідомлення в месенджері.

Оператори звернули увагу, що підключення національного роумінгу може створити додаткове навантаження на мобільні мережі. Для того, щоб всі абоненти мали доступ до зв’язку у важливий момент, вони радять:

вимкнути автозавантаження в месенджерах та інших додатках. Наприклад, автоматичне оновлення у Play Market та App Store через мобільні мережі;

у налаштуваннях смартфону можна заборонити додаткам, які працюють у фоновому режимі, використовувати мобільний трафік;

встановити меншу якість відео у YouTube та інших відеострімінгових сервісах;

за наявності варто використовувати Wi-Fi.

"Також абонентам важливо раз на день намагатися повернутись (підключитись) до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі", - додали оператори.

Нагадаємо:

Найбільші мобільні оператори України разом з урядом запустили послугу національного роумінгу, який дозволить перемикатися між мережами в разі проблем зі зв’язком.

Економічна правда