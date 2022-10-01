За неделю экспорта электроэнергии в ЕС "Укрэнерго" получит около 300 миллионов

НЭК "Укрэнерго" с 25 сентября по 2 октября на аукционах продало доступа к межгосударственным электросетям на около 300 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

"В течение последней недели на аукционах реализован доступ к межгосударственным сечениям в объеме 50 099 МВт, что больше чем на предыдущей неделе. Это связано с тем, что с 21 сентября величина доступного сечения в ночные часы увеличилась на 50 МВт, и теперь в течение всех суток составляет 300 МВт", - отмечается в сообщении.

На аукционе по экспорту электроэнергии в Словакию и Румынию количество участников составляет от 7 до 13 компаний. Также в направлении Польши в суточных аукционах на 1-2 октября участвовали два участника.

Цена пересечения электроэнергии в Польшу составила 10 грн/МВт∙ч. При этом за два дня было продано все доступное сечение: всего 10 560 МВт∙ч (по 220 МВт в каждом часу), аукционная стоимость которых составила 105,6 тыс грн.

укренерго

На спотовом рынке Румынии "на сутки вперед" (РСВ) цены на электроэнергию продолжают снижаться: средняя цена базовой нагрузки с 25 сентября по 1 октября составила около €344,6/МВт∙ч, тогда как неделей ранее - €366,4 /МВт∙ч. Однако на РСВ Словакии цена на электроэнергию увеличилась - до €377,1/МВт∙ч против €359,5/МВт∙ч неделей ранее.

ВИДЕО ДНЯ

Общая стоимость доступа к межгосударственным электросетям в направлении ЕС, проданного на аукционах "Укрэнерго" с 30 июня по 2 октября 2022 г., составляет более 4,7 млрд гривен.

Напомним:

Европейская сеть операторов системы передачи ENTSO-E увеличила доступную пропускную способность для экспорта электроэнергии между Украиной и Европой на 50 МВт в ночные часы.

Советник министра энергетики Зеркаль заявляла, что Венгрия тормозит расширение экспорта украинской электроэнергии в Европу: "это проблема и для Украины, и для ее соседей, которые рассчитывают на поддержку".