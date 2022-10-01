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Под санкции СНБО попало 3600 человек, среди которых российские олигархи, чиновники, пропагандисты, артисты-марионетки кремля

Суббота, 1 октября 2022, 13:18 - Игорь Пилипив

СНБО 30 сентября принял решение о введении новых пакетов санкций против физических и юридических лиц, причастных к развязыванию агрессивной войны против Украины или поддерживающих путинский режим.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Сообщается, что ранее пакеты санкций были рассмотрены Межведомственной рабочей группой по вопросам реализации государственной санкционной политики (МРГ). В перечень, принятый СНБОУ, вошли более 3600 физических и юридических лиц. В частности, в списке фигурируют:

  • дети и родственники Владимира Путина и его близкого окружения;
  • представители региональных элит и власти рф;
  • олигархи и их близкое окружение;
  • артисты и пропагандисты, в том числе граждане Украины;
  • коллаборационисты, которые перешли на сторону врага;
  • высокопоставленные чиновники государственных корпораций;
  • представители высшего руководящего состава вооруженных сил рф;
  • представители т.н. "правительств "ЛНР/ДНР", оккупационной "власти" АР Крым и главарей незаконных вооруженных формирований, действующих на оккупированной территории Украины.

"Потенциал усиления санкций еще далеко не исчерпан, о чем говорилось, в частности, во время недавней встречи с министрами торговли стран G7 в Германии. Итак, мы и в дальнейшем продолжим синхронизировать санкционные действия с нашими международными партнерами", — отметила глава МРГ и первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко. 

Добавляется, что санкции также приняты против иностранных граждан - т.н. "международных наблюдателей", участвовавших в "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины.

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Танцы вокруг санкций. Что у Зеленского решили делать с Фридманом и другими российскими олигархами?

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Напомним:

СНБО принял решение о применении санкций к значимым физическим и юридическим лицам РФ - в нем "тысячи фамилий и тысячи компаний". По данным ЭП, в списке, в частности, совладелец "Альфа групп" Михаил Фридман.

СНБО санкции Россия
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