"Нужно еще подождать": в McDonald's прокомментировали возможную дату открытия

В сети ресторанов быстрого питания McDonald's прокомментировали слухи по поводу открытия 20 сентября и отметили, что рестораны готовят, но к открытию придется еще подождать.

Об этом глава отдела коммуникаций украинского McDonald's Алеся Муджири написала в Facebook.

Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которого мы придерживаемся. Вы по нам соскучились, а мы еще больше. Но нужно еще подождать и не вестись на вбросы горе-пабликов", – написала она. Муджири подтвердила, что сеть готовит рестораны к открытию, люди восстанавливают навыки и ожидают поставки продуктов.

По ее словам, как только у сети будет окончательная дата открытия, всю информацию сообщат "с максимальными деталями, которые мы сможем озвучить".

Ранее в СМИ распространялись слухи, что сеть будто начнет открытие с 20 сентября.

Напоминаем:

В McDonald's Украина заявили, что рестораны сети будут открываться поэтапно – первыми откроются заведения в Киеве и на западе Украины.

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Ранее сообщалось, что сеть ресторанов быстрого питания McDonald's может возобновить работу заведений в августе.

Министр внешних дел Дмитрий Кулеба сообщил, что МИД установил связь с украинским офисом McDonald's, а затем и с их штаб-квартирой в США, чтобы возобновить работу ресторанов в Украине в ближайшее время.