Президент РФ Владимир Путин вновь повторил свой тезис о том, что якобы всего 3% от всех поставок в рамках продовольственного соглашения поставлено нуждающимся странам - ранее в МИД и Мининфраструктуры Украины опровергли эти заявления Путина. А ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.

Об этом он заявил во время выступления на встрече с членами Совета безопасности РФ, пишут российские СМИ "Коммерсантъ" и ТАСС.

Так, Путин утверждает, что за май – август РФ поставила на мировой рынок 6,6 млрд тонн зерна, а в целом в этом году, по словам российского диктатора, РФ поставила за границу 30 млн тонн зерна и готова нарастить до 50 млн тонн и более: "урожай хороший".

Также президент РФ снова повторил свой тезис о том, что якобы лишь 3% от всех поставок в рамках продовольственного соглашения поставлено нуждающимся странам - ранее в МИД и Мининфраструктуры опровергли эти заявления Путина.

"Некоторые партнеры подвергают сомнению наши договоренности по поставкам зерна, но у нас каждый ход записан.

Не может быть сомнений в правдивости утверждения о том, что зерно из Украины почти не пошло в бедные страны", - утверждает Путин.

По словам президента РФ, за четыре месяца этого года Россия поставила в другие страны 7 млн ​​тонн удобрений.

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А запрет на поставку российских удобрений через европейские порты на другие континенты он назвал "недопустимой дискриминацией".

Путин также заявил, что Россия готова поставлять аммиак в объеме 2 млн тонн нуждающимся странам.

А производители калийных удобрений РФ, по его словам, готовы бесплатно передать развивающимся странам сотни тысяч тонн скопившихся в портах Европы удобрений.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.

В рамках "зерновой инициативы" с момента выхода первого судна с украинским продовольствием и сегодня уже экспортировано 2,37 млн ​​тонн агропродукции. В страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, в Африку – 16 судов с 0,47 млн ​​тонн агропродукции.

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган согласился с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что поставки зерна из Украины осуществляются в развитые, а не в беднейшие страны - этот тезис накануне опровергли МИД и Мининфраструктуры Украины.

Экономическая правда