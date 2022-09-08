Мининфраструктуры опровергло заявление Путина о географии экспорта в рамках "зернового соглашения"

В рамках "зерновой инициативы" с момента выхода первого судна с украинским продовольствием и сегодня уже экспортировано 2,37 млн ​​тонн агропродукции. В страны Азии отправлено 54 судна с 1,04 млн тонн, в Европу – 32 судна с 0,85 млн тонн, в Африку – 16 судов с 0,47 млн ​​тонн агропродукции.

Об этом говорится в заявлении Министерства инфраструктуры Украины.

"Если говорить только об Африке, то в Египет было отправлено 8 судов (192 тыс. тонн зерна), Судан – 3 судна (115 тыс. тонн), Кению – 1 судно (50 тыс. тонн), Алжир – 1 судно (44) тыс. тонн), Сомали – 1 судно (29 тыс. тонн), Джибути – 1 судно (23 тыс. тонн) и Ливию – 1 судно (16,5 тыс. тонн).

Также в рамках помощи населению Африки, которое по данным Организации Объединенных Наций находится на пороге гуманитарной катастрофы, уже отправлены 2 судна, зафрахтованные непосредственно Всемирной продовольственной программой ООН (ВПП). На их борту более 60 тыс. тонн пшеницы для жителей Йемена и Эфиопии", - подчеркивают в министерстве.

Кроме того, благодаря партнерам из ООН уже закуплено еще 190 тыс. тонн зерновых для дальнейшего экспорта в государства африканского континента, добавили в МИУ.

"В целом, в рамках работы КПН из портов Украины в ближайшее время будет экспортировано 280 тыс. тонн агропродукции для борьбы с голодом. Ближайшее судно, зафрахтованное КПН – это балкер KARIA ANGEL, который сейчас проходит инспекционную проверку в Стамбуле.

После проверки он будет поставлен на загрузку 30 тысяч тонн пшеницы в порту "Черноморск", - отчитывается министерство.

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"Отдельно заметим, что подписанная Украиной, ООН и Турцией Инициатива о безопасной транспортировке зерна и продуктов питания не предусматривает никаких ограничений по направлениям экспорта.

Вместе с Генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем призываем другие государства и частные инвесторы приобщиться к закупке зерна для населения Африки. Вместе сможем существенно увеличить объемы поставок агропродукции и эффективно противодействовать мировому дефициту продовольствия.

В частности, Государственный секретарь Энтони Блинкен уже заявил о выделении 68 млн долларов на закупку зерна для нужд Африки", - говорится в позиции Мининфраструктуры.

"Любые заявления высшего политического руководства России, направленные на ограничение экспорта украинского продовольствия, расцениваем как нескрываемое использование трагедии голода в политических целях и очередные проявления цинизма, лжи и варварской сущности современной России", - подчеркнули в МИУ.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно ограничить направления вывоза зерна "зерновым коридором" с территории Украины: он утверждает, что почти все зерно было направлено в ЕС, а не в развивающиеся страны. ЭП на цифрах объяснила, что это ложь.

Экономическая правда