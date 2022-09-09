Ощадбанк просит держателей евробондов смягчить условия по ним

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Ощадбанк спросил владельцев двух выпусков еврооблигаций о согласии на изменение ряда условий кредитных соглашений.

Об этом говорится в биржевом сообщении банка, сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, речь идет об отказе в период военного положения и шести месяцев после него от ковенанта поддержания достаточности капитала.

"Ожидаемое снижение коэффициента достаточности капитала преимущественно связано с негативным влиянием на экономику Украины, вызванным полномасштабным российским вторжением, что, в свою очередь, привело к увеличению банком резервов на возможные потери по кредитам в результате негативного влияния на финансовое положение заемщиков банка", – отмечается в биржевом сообщении.

В финучреждении напомнили, что НБУ еще 25 февраля 2022 года принял решение, что не будет применять санкции в банки за нарушение требований к капиталу, включая минимальные требования к достаточности капитала.

Также владельцам еврооблигаций предложили согласовать задержку публикации отчета за 2021 год до 30 сентября 2022 года и выплату дивидендов 318,117 млн грн 4 марта 2022 года.

Собрание держателей еврооблигаций назначено на 22 сентября. Финальная дата голосования по предложениям – 19 сентября.

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Напоминаем:

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента семи украинских банков, в том числе Ощадбанка, в иностранной (LTFC) и национальной валюте (LTLC) на уровне "CCC-" и "CCC" соответственно.





