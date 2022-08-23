Агентство Fitch подтвердило рейтинги украинских госбанков

Рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента семи украинских банков в иностранной (LTFC) и национальной валюте (LTLC) на уровне CCC- и CCC соответственно.

Об этом говорится в сообщении Fitch, передает "Интерфакс-Украина".

Речь идет о четырех госбанках - Ощадбанке, Укрэксимбанке, ПриватБанке, Укргазбанке и банках ПУМБ, Альфа-Банке Украина и ПроКредит Банке (Украина).

Отмечается, что Fitch также снизило рейтинг устойчивости (VR) ПриватБанка к "ССС-" из "ССС" и шести других банков к "СС" с "ССС", чтобы отразить повышенные суверенные риски и риски операционной среды для кредитоспособности банков как отдельных банков.

В агентстве пояснили, что рейтинговые действия в отношении банков произошли вслед за снижением суверенного рейтинга Украины в результате операции по отсрочке выплат по 13 выпускам суверенных еврооблигаций примерно на $22 млрд до CC с CCC.

"Подтверждение РДЭ банков в иностранной валюте на уровне "CCC-" отражает, по мнению Fitch, напряженную, но в целом адекватную ликвидность банков в иностранной валюте по сравнению с их потребностями. Этому способствуют различные меры регулирования капитала и валютного контроля, введенные с начала войны для снижения рисков оттока депозитов и капитала и поддержания стабильности и доверия к банковской системе.

Агентство ожидает, что банки продолжат обслуживать свои внешние обязательства, подчеркивает, что к концу 2021 года внешний долг банковского сектора составлял лишь 3% от общих обязательств сектора и, в основном, был сосредоточен в Сбербанке и Укрэксимбанке. Их последующие выплаты по еврооблигациям ограничены по размеру и должны быть осуществлены в сентябре 2022 года (около $70 млн для Ощадбанка) и в январе 2023 года (около $25 млн для Укрэксимбанка)", - говорится в сообщении.

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Агентство добавляет, что подтверждение долгосрочных РДЭ банков в национальной валюте на уровне "CCC", на одну ступень выше их долгосрочных РДЭ в инвалюте, отражает введенные ограничения на снятие наличных и 100% госгарантией на все депозиты физлиц на время войны и три месяца после нее.

Кроме того, Нацбанк предлагает поддержку ликвидности в гривне для банков, что все вместе помогло с начала войны увеличить депозиты в гривне примерно на 16%.

Fitch также указывает, что присвоенные банкам РДЭ на одну ступень выше РДЭ Украины потому, что агентство считает более низким риск того, что официальные органы будут налагать ограничения на банки по обслуживанию ими своих обязательств по сравнению с самим государством.

"Рейтинги устойчивости отражают наше мнение о высоких рисках для самостоятельных бизнес-профилей украинских банков, вызванных войной. Это отражено в нашей оценке операционной среды для украинских банков, которая была изменена с "ccс" на "cc"", – пояснило Fitch.

Базовый сценарий состоит в том, что очень высокие риски операционной среды приведут к резкому увеличению проблемных кредитов, которые потребуют значительных резервов, что поставит под угрозу платежеспособность банков.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте с уровня "RD" (ограниченный дефолт) до "CC" (вероятный дефолт).

Экономическая правда