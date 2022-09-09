Техногигант SAP распродает оборудование своих дата-центров в России – СМИ

Глобальный офис немецкого техногиганта SAP готовится продать вычислительную технику из собственных дата-центров в России – всего 3,5 тыс единиц оборудования.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на российском рынке облачных сервисов.

Отмечается, что балансовая стоимость оборудования составляет 3 млрд рублей, а рыночная, с учетом амортизации, – около 1,4 млрд рублей.

По словам источников на российском рынке облачных сервисов, глобальный офис SAP планирует распродать всю вычислительную технику, которая находится в собственности компании в России. Речь идет о серверах, коммутаторах, системах хранения данных (СХД), всего 3,5 тыс единиц оборудования.

По словам одного из собеседников "Ъ", SAP намерена найти российского партнера, которому передаст технику, а тот, в свою очередь, займется реализацией.

По данным газеты, покупкой техники интересуется давний партнер SAP по развитию дата-центров в России "Ростелеком". Оператор заявлял о планах в ближайшие годы вложить в развитие региональных центров обработки данных 10-20 млрд. рублей.

Гендиректор SAP CIS Андрей Филатов отказался от комментариев, аналогично ответили и в "Ростелекоме".

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SAP – один из крупнейших в мире и РФ (около 60% рынка) поставщиков систем для управления ресурсами предприятия. SAP CIS является подразделением международной компании SAP SE. В 1992 году был открыт офис SAP в Москве.

После начала войны Украине SAP фактически свернула работу в РФ, сохранив лишь поддержку существующих клиентов, а в июне объявила о намерении полностью покинуть рынок, сохранив бизнес в других странах бывшего СССР.

Напомним:

Техногигант SAP постепенно приступит к остановке поддержки своих продуктов в банках, оборонных, нефтяных и металлургических компаний РФ.

Экономическая правда