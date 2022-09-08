Китай скупает сжиженный газ из РФ за полцены - Bloomberg

Россия продала несколько партий сжиженного газа со своего экспортного завода "Сахалин-2" в Китай с поставкой в декабре по почти вдвое ниже текущих котировок цене.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на трейдеров, осведомленных по делу.

Как выяснило агентство, соответствующий тендер завершился в начале этой недели. Такой шаг выгоден для обеих стран: Китай может обеспечить более дешевое газоснабжение и перепродавать поставки от более дорогих экспортеров коммунальным предприятиям Европы и Азии, а Россия может в дальнейшем продавать топливо для получения прибыли.

Япония и Южная Корея, традиционно являющиеся основными направлениями для Сахалинского СПГ, прекратили закупать спотовые поставки с завода после полномасштабного вторжения России в Украину.

"Российские поставки в дальнейшем присутствуют на рынке благодаря лишь реорганизации торговых потоков через страны, которым не является проблемой принятия российских грузов", - сказал Сол Кавоник, энергетический аналитик Credit Suisse. "Похоже, Китай с удовольствием принимает российский СПГ со скидкой, заменяя альтернативные поставки, которые затем могут быть направлены в Европу по более высоким ценам".

Согласно данным отслеживания судов, собранных Bloomberg, в августе объем импорта СПГ Китаем из России вырос до самого высокого уровня по меньшей мере за два года. Тем временем поставки из США упали.

Оператор Сахалин-2 контролируется российским Газпромом.

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