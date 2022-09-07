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Газові розрахунки: РФ і Китай використовуватимуть рубль і юань у рівній пропорції

Середа, 7 вересня 2022, 18:09 - Олексій Павлиш

Президент РФ Володиир Путін заявив, що новий механізм у розрахунках за газ із китайською CNBC у національних валютах передбачає рівний їхній розподіл.

Про це він сказав на Східному економічному форумі, пише "Комерсант".

Таким чином, за словами Путіна, рубль та юань будуть використовуватися в рівній пропорції.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" і китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані.

Економічна правда

Росія Путін газ Китай
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