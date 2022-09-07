Газові розрахунки: РФ і Китай використовуватимуть рубль і юань у рівній пропорції
Середа, 7 вересня 2022, 18:09 -
Президент РФ Володиир Путін заявив, що новий механізм у розрахунках за газ із китайською CNBC у національних валютах передбачає рівний їхній розподіл.
Про це він сказав на Східному економічному форумі, пише "Комерсант".
Таким чином, за словами Путіна, рубль та юань будуть використовуватися в рівній пропорції.
Нагадаємо:
Російський "Газпром" і китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані.
Економічна правда