Газові розрахунки: РФ і Китай використовуватимуть рубль і юань у рівній пропорції

Президент РФ Володиир Путін заявив, що новий механізм у розрахунках за газ із китайською CNBC у національних валютах передбачає рівний їхній розподіл.

Про це він сказав на Східному економічному форумі, пише "Комерсант".

Таким чином, за словами Путіна, рубль та юань будуть використовуватися в рівній пропорції.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" і китайська національна нафтогазова корпорація (CNPC) переводять оплату за поставки газопроводом "Сила Сибіру" в рублі та юані.

Економічна правда