Российский Сбербанк из-за санкций имеет проблемы с техобслуживанием банкоматов

Подсанкционный российский Сбербанк – крупнейший банк РФ – столкнулся с трудностями в обслуживании банкоматов из-за санкций: этот процесс стал дороже, а поставка оборудования занимает больше времени.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на старшего управляющего директора, директора департамента "Центр управления наличным денежным обращением" Сбербанка Алексея Пономаренко.

По его словам, с рынка ушла часть вендоров, которая помогала банкам удовлетворить их потребности в технологическом обеспечении денежного обращения.

"Для Банка России, для всей отрасли – большая боль заместить это оборудование, потому что иначе нас с вами ждет откат лет на пять-десять, когда мы работали вручную, когда у нас работало очень много народа и производительность труда была в разы, если не в десятки раз меньше", – заявил Пономаренко.

Оставшиеся на рынке услуги вендоров стали обходиться дороже, признал он.

"Поддержка работоспособности этого оборудования, поддержка работоспособности специального автотранспорта – все стало за счет параллельного импорта, за счет очень серьезного увеличения сроков поставки для того", – говорит представитель банка.

По его словам, пройти этот период можно только путем консолидации усилий всех участников наличного денежного обращения.

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Он отметил, что доля наличных денег в торговом обороте снижается, оборот наличных денег все больше смещается в операции в банкоматах.

"Это, по моему мнению, один из главных вызовов. Понимая, что денежная рециркуляция все больше идет в этот канал, мы видим, что ценность каждого конкретного банкомата с точки зрения работоспособности и доступности для клиентов растет. Она находится в противофазе с количеством устройств, которые для клиентов доступны", - добавил Пономаренко.

Напомним:

На фоне дефицита микросхем в условиях санкций Запада и проблем с поставками из Европы в российском подсанкционном Сбербанке начали "выковыривать" чипы из старых, но не активированных ранее карточек, и вставлять их в новые.

Экономическая правда