В российском Сбербанке начали "выковыривать" чипы с неактивированных карт

На фоне дефицита микросхем в условиях санкций Запада и проблем с поставками из Европы в российском подсанкционном Сбербанке начали "выковыривать" чипы из старых, но не активированных ранее карточек, и вставлять их в новые.

Об этом пишет DW со ссылкой на выступление исполнительного директора банка, главы отдела кибербезопасности "Сбера" Ольга Маклашиной во время конференции Paymentsecurity.

Маклашина назвала такое решение "близким к гениальному", а пересадку чипов со старых карточек в новые - "реимплантацией".

"Процесс выглядит так: инкассаторы привозят чипы в центры эмиссии, специалисты полностью удаляют данные, а затем увозят чипы производителю банковских карт. Те вставляют их в новые карты", - заявила Маклашина.

По данным банка, ежемесячно накапливается около 375 тысяч неактивированных карт. В банке ожидают, что механизм позволит сэкономить Сберу 1 млрд. рублей (15,6 млн. евро) в этом году.

Ранее российские кредитно-финансовые институты Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк были отключены от крупнейшей системы международных платежей SWIFT. Эта мера, принятая в рамках шестого пакета санкций Евросоюза против России за ее вторжение в Украину, начала действовать 14 июня.

"В начале апреля США ввели новый санкционный пакет из-за преступлений, в том числе убийства мирных жителей, в украинском городе Буча, в которых обвиняют военных РФ. Под санкции подпали среди прочих Сбербанк и Альфа-банк, а также правящая российская элита", - напоминает DW.

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Экономическая правда