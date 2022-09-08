Цены на нефть снова растут из-за беспокойства об ограниченности предложения

Цены на нефть выросли почти на 1 доллар за баррель в четверг после резкого падения на предыдущей сессии, поскольку энергетическое противостояние между ЕС и РФ сосредоточило внимание инвесторов на том, как ограниченными могут стать предложения топлива.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent выросли на 91 цент, или на 1%, до 88,91 доллара за баррель до 03:31 GMT после закрытия на самом низком уровне с начала февраля на предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI выросли на 95 центов, или на 1,2%, до 82,89 доллара за баррель.

Причины волатильности цен

Отмечается, что на рост цен повлияла, в частности, угроза президента РФ Путина прекратить экспорт нефти и газа, если европейские покупатели введут ограничение цен.

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"Тенденция цен на нефть формируется разными внешними силами, такими как энергетическая борьба между западными странами и Россией", - говорится в записке аналитиков Haitong Futures.

Потенциальное влияние любого соглашения или возобновление соглашения между Западом и Ираном на ядерную программу Тегерана также будет значительным, признают аналитики. Потенциальное соглашение предусматривает упразднение санкций на экспорт иранской нефти.

Также ожидается, что британское правительство объявит о десятках новых лицензий на разведку нефти и газа в Северном море с целью увеличения внутренней добычи, сообщили Reuters два источника, знакомых с обсуждениями в правительстве.

Между тем, ожидается, что ряд центральных банков начнут новый раунд повышения процентных ставок для борьбы с инфляцией.

Ожидается, что Европейский центральный банк резко повысит процентные ставки на своем заседании в четверг. Заседание Федеральной резервной системы США состоится 21 сентября.

Напомним:

Цены на нефть в среду упали более чем на 3 доллара до самого низкого уровня с момента начала вторжения России в Украину из-за опасений, вызванных приближающимися рисками рецессии и неблагоприятными данными китайской торговли.

Экономическая правда