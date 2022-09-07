Нефть дешевеет до самого низкого уровня с февраля: Brent уже ниже 90 долларов, WTI – 85

Цены на нефть в среду упали более чем на 3 доллара до самого низкого уровня с момента начала вторжения России в Украину из-за опасений, вызванных приближающимися рисками рецессии и неблагоприятными данными китайской торговли.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent упали на $3,40, или на 3,66%, до $89,43 за баррель до 13:38 по Гринвичу, достигнув самого низкого уровня с 3 февраля, и упав ниже $90 за баррель впервые с 8 февраля.

Американская нефть West Texas Intermediate упала на 3,42 доллара, или 3,94%, до 83,46 доллара, достигнув самого низкого уровня с 24 января, поскольку опасения по поводу рецессии вновь вернулись в центр внимания.

Почему падают цены

"Призрак спада спроса в западном мире близится к тому, чтобы стать реальностью, поскольку стремительный рост инфляции и повышение процентных ставок подрывают потребление", - сказал аналитик PVM Стивен Бреннок.

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Кредитное рейтинговое агентство Fitch во вторник заявило, что остановка газопровода "Северный поток-1" увеличила вероятность рецессии в еврозоне.

Ожидается, что Европейский центральный банк резко повысит процентные ставки на своем заседании в четверг. Заседание Федеральной резервной системы США состоится 21 сентября.

Слабые экономические данные из Китая на фоне его строгой политики нулевого распространения COVID также усилили обеспокоенность спросом. Импорт сырой нефти в страну в августе снизился на 9,4% по сравнению с годом ранее, показали таможенные данные в среду.

Ранее цены поддержали угрозы президента России Владимира Путина прекратить все поставки нефти и газа, если на российские энергетические ресурсы будут установлены ограничения цен.

Аналитики уже ожидают, что предложение нефти будет ограничено в последнем квартале года.

Напомним:

Цены на нефть в среду упали более чем на 1 доллар до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину на фоне ожиданий дальнейших повышений процентных ставок.

Экономическая правда