ЕС хочет взыскать с энергетических компаний налог за сверхприбыли

В Евросоюзе планируют взимать налог с сверхдоходов негазовых энергетических компаний, чтобы благодаря этим средствам смягчить влияние газового кризиса на потребителей.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.

Так, Европейская комиссия рекомендует правительствам взимать налоги с доходов, полученных производителями негазовой электроэнергии от ее продаж по ценам выше 200 евро/МВт-час. Текущая спотовая цена на электроэнергию в Германии, являющаяся региональным эталоном, превышает 450 евро/МВт-час.

Вырученные от налога средства будут перераспределены в помощь компаниям и домохозяйствам.

Оптовые цены на электроэнергию резко выросли в результате стремительного подорожания газа, независимо от того, производится эта электроэнергия из газа или из других источников. Цены на газ примерно в 10 раз выше, чем по сравнению со средними показателями за последнее десятилетие из-за газового шантажа России.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила в среду, что производители электроэнергии с низким содержанием углерода получают "огромные доходы, доходы, которых они никогда не ожидали, доходы, о которых они даже не мечтали, и доходы, которые они не могут инвестировать так быстро ".

По ее словам, эти "неожиданные прибыли" должны быть направлены государствам-членам для поддержки уязвимых потребителей и предприятий.

ВИДЕО ДНЯ

Предложение будет обсуждено дипломатами из 27 стран-членов ЕС в среду перед встречей министров энергетики в пятницу.

Один высокопоставленный дипломат ЕС сказал, что план комиссии был "хорошо воспринят" государствами-членами, но существуют значительные разногласия по деталям. Несколько стран, в том числе Польша, Греция и Италия, выступают против ограничения цены на российский газ, опасаясь, что Москва снова сократит поставки.

Напоминаем:

Еврокомиссия работает над ограничением цены электроэнергии, производимой из других от газовых источников энергии, на уровне 200 евро за МВт-час в попытках смягчить влияние газового кризиса на потребителей в ЕС

Чехия попытается снять вопрос о возможном "потолке" цен на российский газ с повестки дня пятничной встречи министров энергетики стран ЕС.