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АРМА получило 50 вагонов-цистерн с белорусским дизелем, предназначавшимся для армии РФ

Среда, 7 сентября 2022, 16:26 - Анастасия Жарикова
 
Офис генпрокурора

В управление АРМА по ходатайству Киевской городской прокуратуры передали более 50 вагонов-цистерн с дизельным топливом, которые должны обеспечивать потребности российской армии в первые дни войны.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, накануне полномасштабного вторжения России на территорию Украины белорусские компании заключили с украинскими фирмами контракты на поставку из Беларуси дизельного топлива в вагонах-цистернах.

"Это топливо предназначалось для заправки военной техники российской армии после ее вторжения через северные границы нашей страны", – говорится в сообщении.

Эти вагоны-цистерны пересекли украинско-белорусскую границу 23 февраля. 26 февраля эшелон с топливом для колонн российских войск, прибывший на железнодорожную станцию Низковка, был уничтожен украинской артиллерией.

В апреле в рамках следствия пригодные для использования вагоны изъяли.

Напоминаем:

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В апреле По представлению ДБР суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн, пересекших границу в Черниговской области накануне вторжения РФ.



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