ДБР: суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн
По представлению ДБР суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн, пересекших границу на Черниговщине накануне вторжения РФ.
Об этом ведомство сообщило в соцсетях.
Отмечается, что вагоны фактически обеспечивали логистику наступавших по направлению Чернигов-Сумы оккупационных российских войск.
"Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы назначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука", - сообщили в ДБР.
Там добавили, что некоторые цистерны несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.
Напоминаем:
Офис Генпрокурора обеспечил арест 17 800 вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Беларуси.
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