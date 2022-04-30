По представлению ДБР суд арестовал 51 белорусских вагонов-цистерн, пересекших границу на Черниговщине накануне вторжения РФ.

Об этом ведомство сообщило в соцсетях.

Отмечается, что вагоны фактически обеспечивали логистику наступавших по направлению Чернигов-Сумы оккупационных российских войск.

"Цистерны были заполнены 3 тыс. тонн белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы назначалась нефтекомпаниям, входящим в сферу влияния Медведчука", - сообщили в ДБР.

Там добавили, что некоторые цистерны несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

Напоминаем:

Офис Генпрокурора обеспечил арест 17 800 вагонов, принадлежащих предприятиям РФ и Беларуси.