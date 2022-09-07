ЕС планирует ограничить цену на негазовую электроэнергию на уровне 200 евро – FT

Еврокомиссия работает над ограничением цены электроэнергии, производимой из других от газовых источников энергии, на уровне 200 евро за МВт-час в попытках смягчить влияние газового кризиса на потребителей в ЕС.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект документа в распоряжении редакции.

Европейская комиссия будет рекомендовать государствам-членам ограничить цену на электроэнергию, произведенную ветровыми, атомными и угольными электростанциями, на уровне 200 евро за МВт-час.

Текущая спотовая цена на электроэнергию в Германии, выступающая региональным ориентиром, превышает 450 евро за МВт-час. Оптовые цены на электроэнергию резко выросли, потому что они привязаны к цене газа, независимо от того, производится электроэнергия из газа или другим способом. Цены на газ примерно в 10 раз выше, чем по сравнению со средними показателями за последнее десятилетие.

Такое ограничение будет имитировать "показатели работы рынка, которых можно было бы ожидать, если бы глобальные цепи поставок функционировали нормально, а энергетика не становилась бы оружием из-за создания сбоев в снабжении газа", говорится в документе ЕК.

Кроме того, в ЕК считают, что ограничение цены должно быть достаточно высоким, чтобы не препятствовать будущим инвестициям в негазодобывающие технологии. В документе также предлагается обязательная цель сокращения потребления электроэнергии на 5% в часы пиковых цен.

Распространенным способом поощрения промышленных потребителей к уменьшению потребления электроэнергии в пиковые часы являются контракты, позволяющие энергопоставщикам уменьшать поставки в обмен на компенсацию или на меньшие будущие счета.

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Эти предложения обсудят дипломаты из 27 государств-членов ЕС в среду перед экстренной встречей министров энергетики в пятницу.

Напоминаем:

Чехия попытается снять вопрос о возможном "потолке" цен на российский газ с повестки дня пятничной встречи министров энергетики стран ЕС.