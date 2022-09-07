Рада назначила нардепа Умерова новым главой Фонда госимущества

t.me/yzheleznyak

Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата фракции Голос Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Рады, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

За назначение проголосовали 282 народных депутата.

По данным портала "Честно", Рустем Умеров в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Голос" номером 18 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции.

Секретарь Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

Делегат Курултая крымскотатарского народа, советник Лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а затем его помощником-консультантом.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность главы Фонда государственных имуществ Украины: им стал нардеп от фракции "Голос", член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

В конце июля исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.

Ольга Батова начала исполнять обязанности главы ФГИ в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко. С декабря 2021 года она занимает должность первого заместителя главы Фонда, а до этого была советницей экспредседателя ведомства Сенниченко.





