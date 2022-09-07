Рада назначила нардепа Умерова новым главой Фонда госимущества
Верховная Рада проголосовала за назначение народного депутата фракции Голос Рустема Умерова председателем Фонда государственного имущества.
Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Рады, народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
За назначение проголосовали 282 народных депутата.
По данным портала "Честно", Рустем Умеров в 2019 году был избран народным депутатом 9 созыва от партии "Голос" номером 18 в списке как беспартийный. Член одноименной фракции.
Секретарь Комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Автономной Республики Крым, города Севастополя, национальных меньшинств и межнациональных отношений.
Делегат Курултая крымскотатарского народа, советник Лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, а затем его помощником-консультантом.
Напоминаем:
На заседании фракции "Слуга Народа" представили кандидата на должность главы Фонда государственных имуществ Украины: им стал нардеп от фракции "Голос", член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.
В конце июля исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.
Ольга Батова начала исполнять обязанности главы ФГИ в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко. С декабря 2021 года она занимает должность первого заместителя главы Фонда, а до этого была советницей экспредседателя ведомства Сенниченко.