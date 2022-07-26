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Глава Фонда госимущества подала в отставку

Вторник, 26 июля 2022, 11:21 - Экономическая правда

Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Чиновница опубликовала фото заявления, датированного 26 июля.

 
Facebook Olha Batova

"Прошу уволить меня с должности по собственному желанию 10.08.2022 года", – говорится в ней.

Ольга Батова начала исполнять обязанности главы ФГИ в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко. С декабря 2021 года она занимает должность первого заместителя главы Фонда, а до этого была советницей экспредседателя ведомства Сенниченко.

Фонд госимущества
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