Глава Фонда госимущества подала в отставку

Исполняющая обязанности главы Фонда государственного имущества Ольга Батова подала в отставку.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

Чиновница опубликовала фото заявления, датированного 26 июля.

Facebook Olha Batova

"Прошу уволить меня с должности по собственному желанию 10.08.2022 года", – говорится в ней.

Ольга Батова начала исполнять обязанности главы ФГИ в феврале 2022 года после увольнения Дмитрия Сенниченко. С декабря 2021 года она занимает должность первого заместителя главы Фонда, а до этого была советницей экспредседателя ведомства Сенниченко.