Первая партия украинской агропродукции направляется в Южную Корею

В рамках действия "зернового коридора" из порта "Южный" впервые произвели отгрузку фуражного зерна в Южную Корею.

Об этом сообщила пресс-служба компании Posco International, передает AgroPortal.

Из порта "Южный" еще в середине августа отправился балкер Bonita (флаг Либерия) с 61 тыс. кукурузы на борту. Его прибытие в порт Инчхон в Южной Корее ожидается в конце сентября.

"Корейские власти рассчитывают, что эта партия зерна поможет облегчить нехватку кормов для крупного рогатого скота в стране. Ведь дефицит кормов на фоне международной ситуации уже привел к повышению цен на скот", – отмечается в сообщении.

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