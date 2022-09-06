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Рада запретила использование асбеста в строительстве

Вторник, 6 сентября 2022, 18:12

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4142 об общественном здоровье, который, в частности, предусматривает запрет на использование асбеста в строительстве.

Об этом сообщила в Telegram глава партии "Слуга народа", народная депутат Елена Шуляк.

По ее словам, принятие законопроекта в целом означает:

  • запрет использовать асбест;
  • запрет на использование изделий и материалов с его содержимым.

Напоминаем:

В августе 2022 года народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк убеждал членов комитета ВР по вопросам здоровья о необходимости отменить норму запрета использования асбеста в производстве строительных материалов.

На заседании, в частности, рассматривались поправки ко второму чтению законопроекта №4142, содержащего соответствующую норму о запрете асбеста.

Во время заседания профильного комитета депутат отмечал необходимость отсрочить запрет асбеста, который ВОЗ признала вредным материалом, и который, в частности, в странах ЕС запрещено использовать с 2005 года.

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По словам Нагорняка, это приведет к остановке завода в Краматорске и потере 150 рабочих мест. Строительные материалы с использованием асбеста в Украине выпускает только ООО "Краматорский шифер".

Ранее глава комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий отмечал, что в монобольшинстве есть депутаты, выступающие против запрета использования в строительстве асбеста, а также, что принятие соответствующей нормы о запрете пытается сорвать группа лоббистов, в том числе со стороны Казахстана.

В конце 2021 года ЭП писала, что правительственная делегация Казахстана пыталась убедить украинских чиновников не запрещать асбест, несмотря на то, что депутаты уже приняли в первом чтении упомянутый законопроект №4142, содержащий нормы его запрета.

Верховная Рада еще в начале 2021 года поддержала в первом чтении законопроект №4142 о системе общественного здоровья, который, кроме прочего, запрещает использование асбеста.

Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.

Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства до 31 октября 2021 года (7 лет с даты подписания Договора).

Крупнейшими производителями асбеста в мире Россия и Казахстан. Именно они наиболее активно лоббируют продолжение использования хризотила, несмотря на оговорки ВОЗ. Эти страны ведут собственную пропагандистскую кампанию в противовес западным странам, чтобы исключить или отсрочить запрет вещества.

Подробнее читайте об этом в статье: "Откажется ли Украина наконец-то от опасного асбеста?"

Экономическая правда

Рада Минздрав строительство
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