Рада запретила использование асбеста в строительстве
Верховная Рада приняла в целом законопроект №4142 об общественном здоровье, который, в частности, предусматривает запрет на использование асбеста в строительстве.
Об этом сообщила в Telegram глава партии "Слуга народа", народная депутат Елена Шуляк.
По ее словам, принятие законопроекта в целом означает:
- запрет использовать асбест;
- запрет на использование изделий и материалов с его содержимым.
Напоминаем:
В августе 2022 года народный депутат от партии "Слуга народа" Сергей Нагорняк убеждал членов комитета ВР по вопросам здоровья о необходимости отменить норму запрета использования асбеста в производстве строительных материалов.
На заседании, в частности, рассматривались поправки ко второму чтению законопроекта №4142, содержащего соответствующую норму о запрете асбеста.
Во время заседания профильного комитета депутат отмечал необходимость отсрочить запрет асбеста, который ВОЗ признала вредным материалом, и который, в частности, в странах ЕС запрещено использовать с 2005 года.
По словам Нагорняка, это приведет к остановке завода в Краматорске и потере 150 рабочих мест. Строительные материалы с использованием асбеста в Украине выпускает только ООО "Краматорский шифер".
Ранее глава комитета ВР по вопросам здоровья Михаил Радуцкий отмечал, что в монобольшинстве есть депутаты, выступающие против запрета использования в строительстве асбеста, а также, что принятие соответствующей нормы о запрете пытается сорвать группа лоббистов, в том числе со стороны Казахстана.
В конце 2021 года ЭП писала, что правительственная делегация Казахстана пыталась убедить украинских чиновников не запрещать асбест, несмотря на то, что депутаты уже приняли в первом чтении упомянутый законопроект №4142, содержащий нормы его запрета.
Верховная Рада еще в начале 2021 года поддержала в первом чтении законопроект №4142 о системе общественного здоровья, который, кроме прочего, запрещает использование асбеста.
Всемирная организация здравоохранения признает асбест опасным для здоровья. А в классификации Международного агентства по изучению рака все типы асбеста отнесены к первой группе канцерогенов.
Согласно Соглашению об ассоциации с ЕС, Украина обязана ввести запрет на использование асбеста в производстве в рамках адаптации украинского законодательства до 31 октября 2021 года (7 лет с даты подписания Договора).
Крупнейшими производителями асбеста в мире Россия и Казахстан. Именно они наиболее активно лоббируют продолжение использования хризотила, несмотря на оговорки ВОЗ. Эти страны ведут собственную пропагандистскую кампанию в противовес западным странам, чтобы исключить или отсрочить запрет вещества.
Подробнее читайте об этом в статье: "Откажется ли Украина наконец-то от опасного асбеста?"
Экономическая правда