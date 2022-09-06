Рада запретила использование асбеста в строительстве

Верховная Рада приняла в целом законопроект №4142 об общественном здоровье, который, в частности, предусматривает запрет на использование асбеста в строительстве.

Об этом сообщила в Telegram глава партии "Слуга народа", народная депутат Елена Шуляк.

По ее словам, принятие законопроекта в целом означает:

запрет использовать асбест;

запрет на использование изделий и материалов с его содержимым.