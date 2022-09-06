Россия будет терять $6,6 миллиарда ежегодно в случае остановки газоснабжения в ЕС – Bloomberg

Прекращение газоснабжения в Европу может стоить российскому бюджету 6,6 миллиарда долларов в год в виде утраченных налоговых поступлений.

Об этом со ссылкой на тайный отчет правительства РФ сообщает Bloomberg.

Отмечается, что документ, представленный 30 августа на рассмотрение российского правительства, "рисует намного более ужасную картину, чем обычно делают чиновники в своих оптимистичных публичных заявлениях".

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, главный экспортный рынок России, может стоить российскому бюджету до 400 миллиардов рублей (6,6 млрд долл. в эквиваленте) в год в виде утраченных налоговых поступлений.

Полностью компенсировать потерю объемов продаж новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

Авторы отчета добавляют, что из-за введенных Западом санкций российские производители металлопродукции будут терять около 5,7 млрд долл. в год из-за влияния западных санкций.

Значительный ущерб несет и нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая отрасли России после того, как западные санкции в отношении российской сырой нефти и нефтепродукции вступят в силу.

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Напоминаем:

Российские чиновники и экономисты в частном правительственном отчете предупреждают о глубоком и длительном экономическом ущербе стране в результате санкций за вторжение в Украину, написал Bloomberg.