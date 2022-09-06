Цены на нефть снижаются из-за символического сокращения добычи ОПЕК+

Цены на нату снизились во вторник, поскольку договоренность ОПЕК+ о сокращении добычи на 100 000 баррелей в день в октябре рассматривалась в значительной степени как символический шаг для поддержки цен после недавнего падения рынка.

Об этом пишет Reuters.

Как изменились цены

Фьючерсы на нефть Brent упали на 81 цент, или 0,9%, до 94,93 доллара за баррель по состоянию на 03:54 GMT.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) повысились с понедельника до 88,57 доллара за баррель и были на 1,70 доллара выше или на 2,0%, чем в пятницу. Рынки США были закрыты из-за государственного праздника в понедельник.

Причины изменения цен

Страны ОПЕК+ решили отменить увеличение добычи на 100 000 баррелей в сутки в сентябре после того, как крупнейший производитель нефти Саудовская Аравия и другие члены выразили обеспокоенность падением цен с июня, несмотря на ограниченное предложение.

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Аналитики заявили, что сокращение было в большинстве своем символическим и будет иметь ограниченное влияние на фактическое предложение, учитывая, что ОПЕК+ производила меньше целевых показателей.

"Хотя в заголовке говорится о сокращении на 100 тыс баррелей в день, на самом деле фактическое сокращение будет гораздо меньше... Большинство производителей не смогли достичь своих целей и производят значительно ниже, чем они должны", - сказал аналитик Уоррен Паттерсон.

Но этот шаг был важен как сигнал, поскольку он "указывает на то, что ОПЕК+ очень внимательно следит за спросом и пытается управлять предложением, чтобы удержать минимальную цену на нефть", - написал Ноа Барретт, аналитик по энергетике и коммунальным услугам Janus Henderson Investors.

Другие факторы, влияющие на рынок, включают более слабый прогноз спроса на нефть из-за восстановления карантина в некоторых частях Китая, а также соглашение об ограничении цен на экспорт российской нефти.

Напомним:

Страны-члены ОПЕК и десять стран-союзников Организации, известные как ОПЕК+, в понедельник договорились о небольшом сокращении добычи нефти, чтобы поддержать цены, упавшие из-за опасений экономического спада.

Экономическая правда