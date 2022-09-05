Страны ОПЕК+ договорились о небольшом сокращении добычи нефти

Страны-члены ОПЕК и десять стран-союзников Организации, известные как ОПЕК+, в понедельник договорились о небольшом сокращении добычи нефти, чтобы поддержать цены, упавшие из-за опасений экономического спада.

Об этом пишет Reuters.

Производители нефти сократят добычу на 100 000 баррелей в день, что составляет лишь 0,1% от мирового спроса, в октябре.

Также согласились, что могут встретиться в любое время, чтобы скорректировать добычу до следующей запланированной встречи 5 октября.

"Решение по сути сохраняет статус-кво, поскольку ОПЕК наблюдает за резкими колебаниями цен на нефть под влиянием многих факторов в обоих направлениях", - пишет агентство.

"ОПЕК+ опасается длительной волатильности цен, вызванной слабыми макроэкономическими настроениями, низкой ликвидностью и восстановленными блокировками в Китае, а также неопределенностью потенциального соглашения между США и Ираном и усилиями установить лимит цены на российскую нефть", - сказал Мэтью Холланд из Energy Aspects.

Крупнейший производитель ОПЕК Саудовская Аравия в прошлом месяце сообщила о возможности сокращения добычи, чтобы устранить то, что она считает преувеличенным падением цен на нефть.

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В последние месяцы цена на нефть Brent упала примерно до 95 долларов за баррель из 120 долларов в июне из-за опасений экономического спада и рецессии на Западе.

Цены также замедлили потенциальное увеличение предложения за счет возвращения на рынок иранской сырой нефти, если Тегеран сможет возобновить свое ядерное соглашение 2015 года с мировыми государствами.

В то же время Россия заявила, что прекратит поставки нефти в страны, поддерживающие идею ограничения цен на российские энергоносители из-за войны в Украине.

Как добавляет Reuters, на фоне такого решения ОПЕК+ цены на нефть выросли более чем на 3% в понедельник.

Так, фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ​​ноябре поднялись на 3,43 доллара до 96,45 доллара за баррель, к 13:14 по Гринвичу.

Американская нефть West Texas Intermediate подорожала на 2,94 доллара, или на 3,4%, до 89,87 доллара после роста на 0,3% на предыдущей сессии. Рынки США закрыты из-за государственного праздника в понедельник.

"Это символическое сообщение, которое группа хочет прислать рынкам больше чем что-либо", - сказал аналитик Oanda Крэйг Эрлам.

Напомним:

Цены на нефть в понедельник выросли более чем на 1 доллар, увеличив рост, поскольку инвесторы ожидают возможных шагов ОПЕК+ по сокращению добычи нефти и поддержке цен.

Экономическая правда