Глава Минэнерго о ситуации на ЗАЭС: Мир снова находится на грани атомной катастрофы

Мир снова находится на грани атомной катастрофы, а единственный путь обеспечить ядерную безопасность – деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, комментируя обесточивание ЗАЭС.

"Как только основная часть миссии МАГАТЭ уехала из ЗАЭС – и станция снова обесточена.

Последняя линия, которая соединяла ее с энергосистемой Украины - ЛЭП 330 кВ ЗаТЭС - Ферросплавная - отключена из-за возникшего в результате обстрелов пожара", - подчеркнул министр.

Какие-либо ремонты линий сейчас невозможны – вокруг станции ведутся боевые действия, подчеркнул он.

"Мир снова находится на грани атомной катастрофы. Деоккупация ЗАЭС и создание демилитаризованной зоны вокруг нее – это единственный путь к обеспечению ядерной безопасности", - написал Галущенко.

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Напомним:

В понедельник, 5 сентября, в результате пожара, произошедшего из-за обстрелов россиян, была отключена последняя линия электропередачи, которая соединяла ЗАЭС с энергосистемой Украины.

Четыре из шести представителей команды инспекции МАГАТЭ 5 сентября завершили работу на Запорожской АЭС и покинули площадку станции. Ожидается, что два эксперта продолжат работу на ЗАЭС на постоянной основе.

По состоянию на 10.00 5 сентября в работе оставался только 6-й энергоблок ЗАЭС, который подавал электроэнергию в энергосистему Украины и обеспечивал собственные потребности Запорожской АЭС.

Экономическая правда