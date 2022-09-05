Инфляция в Турции в августе ускорилась до 80%

Потребительские цены в Турции выросли более чем на 80% в августе – инфляция ускоряется на фоне надежд турецких политиков, что стремительный рост цен начнет замедляться после пика осенью.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на статистическое агентство Турции.

Так, в августе индекс потребительских цен вырос на 80,2% в годовом измерении — это самый высокий показатель почти за два десятилетия правления президента Реджепа Таипа Эрдогана.

Правительство страны настаивает на том, что инфляция станет падать в последние месяцы 2022 года, хотя чиновники повысили свой прогноз на конец года до 65%.

Министр финансов страны Нуреддин Небати заявил, что до конца 2023 года учетная ставка будет составлять 25%. Турецкие чиновники надеются, что охлаждение инфляции поможет переизбранию Эрдогана на выборах, запланированных на июнь следующего года.

Однако до обнародования данных в понедельник американский инвестиционный банк Goldman Sachs предупреждал, что инфляционная динамика Турции "тревожна", и предполагал, что инфляция превысит 90% в октябре и ноябре, а затем упадет до 75%.

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Турция провела то, что некоторые экономисты назвали гигантским экономическим экспериментом по приказу Эрдогана, отвергающего политику повышения процентных ставок центробанка для сдерживания инфляции.

Поскольку турецкий президент настаивал на поддержке самых низких в мире процентных ставок в реальном выражении, страна пострадала от стремительного роста инфляции и падения стоимости лиры, что привело к ухудшению уровня жизни и разжиганию недовольства его руководством.

Напоминаем:

Центральный банк Турции в августе снизил свою ключевую ставку после семимесячной паузы вопреки ожиданиям экономистов и, несмотря на стремительный рост инфляции в стране.

Стремительный рост инфляции в Турции продолжается – в июле потребительская инфляция ускорилась до 79,6% в годовом исчислении по сравнению с 78,6% в июне.