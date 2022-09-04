Дания и Германия планируют построить "энергетический остров" для уменьшения зависимости от российского газа

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Правительства Дании и Германии договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический центр стоимостью 9 миллиардов евро, станет значительным шагом в процессе отказа Европы от зависимости от российского газа.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным агентства, Bornholm Energy Island соединит несколько ветряных парков и распределит производимую ими энергию между двумя странами. Проект будет иметь мощность более 3 гигаватты, которой должно хватить для 4,5 млн домохозяйств, после того, как "энергетический остров" начнет работать в 2030 году.

"Это впервые в Европе, когда две страны сотрудничают в таком проекте", — отметил министр энергетики Германии Роберт Хабек.

Руководство Дании сообщает, что для реализации проекта нужно привлечь 3 млрд. евро инвестиций для инфраструктуры и 6 млрд евро для оффшорного ветряного парка. После запуска проекта страны Балтии и Польша будут иметь возможность присоединиться к нему.

По мнению Хабека, "энергетический остров" будет проходить мимо больших трубопроводов, направляющих российский газ в Европу.

Добавляется, что европейская комиссия стремится к 2050 году увеличить мощность оффшорных ветровых электростанций Европы с текущего уровня в 12 гигаватт до 300 гигаватт.

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